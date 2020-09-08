Административная ответственность за нарушения в сфере охраны природы в Казахстане будет жесткой.

Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мырзагалиев

» По поручению президента Касым-Жомарта Токаева, а также внесены изменения в Кодекс административных прав по загрязнению окружающей среды в стране из-за часто происшедшего в стране «,-рассказал он на брифинге по внедрению Послание Главы государства.

По словам министра, сейчас публично потребляются общественные места, повреждающие зеленые сети в городах и деревнях, правила охраны водных ресурсов, требования пожарной безопасности и санитарные правила в лесу, уничтожают или вредят и сбросы мусора в лесу, химикаты и другие штрафы за ущерб лесному фонду увеличится

Штраф для физических лиц повысят с 10 МСК до 20 МСК, представителей среднего и крупного бизнеса с 30 до 75 МСК и 500 МРП.

Глава ведомства рассказал о реализации нового законопроекта о защите животных на брифинге.

» Законопроект внесен в правительство. Вот, соответствующее соглашение скоро будет направлено в парламент «,-сказал он об этом.

В законопроект включена норма о закрытии дельфинов.

» Норма закрытия дельфинов будет обязательной в документе. Утвердили норму по законопроекту. Как известно, в последнее время много звонков общественных активистов и международных общественных деятелей о запрете дельфинов. Вот почему мы делаем такую норму. Она не только о дельфинах. Есть и другие ограничения на диких животных «,-сказал М. Мырзагалиев.