Выступая с обращением народу Казахстана, Президент говорил о новом экономическом курсе страны.

И хотя с момента вступления Касым-Жомарта Токаева прошли двое суток сегодня в правительстве заявляют – у них есть план на будущее. И даже средства в размере 200 млрд тенге на поддержку предприятий, пострадавших в кризис, как выяснилось, имеются. К слову, госслужащим теперь придется аккуратнее следить за собственными тратами, потому как их покупки за рубежом теперь будут отслеживаться.

Произошли и назначения, так, министром цифрового развития стал 37-летний Багдад Мусин. Новый министр уверен, что до конца года обеспечит страну качественным Интернетом. На эти цели будет выделено 300 миллиардов тенге.

«Есть два крупных проекта по обеспечению казахстанцев качественным Интернетом. Строительство оптических сетей в сельской местности и распространение мобильного широкополосного Интернета. Мы завершим эту работу до конца года вместе с операторами», — заверил Багдат Мусин министр цифрового развития Казахстана.

Багдад Мусин пообещал, что все села страны с населением более 250 человек будут обеспечены качественным Интернетом.

А вот министр занятости и социальной защиты рассказал о тех, кто сможет потратить часть пенсионных накоплений на приобретение жилья.

«Сегодня смогут получить часть своих пенсионных накоплений 721 тысяча человек. Это порядка 1,4 трлн тенге. Более 530 тысяч человек, которые сейчас работают, но имеют достаточно накоплений, и еще 178 тысяч пенсионеров и 13 тысяч человек, заключивших аннуитетные договоры», — рассказал Биржан Нурымбетов министр занятости и социальной защиты РК.

Кроме того, чиновники планируют выделить землю под строительство домов на 100 тысяч человек. Напомним, что только вчера Президент поручил увеличить количество участников программы «Нурлы жер».

Анастасия Новикова