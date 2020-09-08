Полицейские Туркестанской области с помощью служебной собаки нашли наркотики у иностранца, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что на приграничном таможенном посту Жибек-жолы задержан иностранец, подозреваемый в контрабанде наркотиков. На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа Сарыагашского РОП.

При проверке полицейские с помощью служебной собаки по кличке Марика обнаружили у гражданина Узбекистана в обуви наркотики. В ходе дальнейшего обыска оперативники изъяли пакетик с наркотическим средством со специфическим запахом. Согласно экспертизе изъятое наркотическое вещество оказалось гашишем, общим весом свыше трех грамм.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 286 “Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено” и 296 “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта”. Подозреваемый взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства дела и с какой целью иностранец перевозил контрабанду наркотиков.