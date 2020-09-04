Шымкентский городской учебно-методический центр разработал учебное пособие «Образцы официальных документов» и вспомогательное пособие «Пословицы и поговорки на казахском и русско-английском языках».

Презентация вспомогательных пособий выпущена к 5 сентября — Дню языков народа Казахстана, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам специалистов центра, в учебниках разъясняются стилистические особенности казахского языка при написании официального документа. Вместе с этим, изложены требования, правила, предъявляемые к составлению делопроизводства, представлены более 300 казахских, русских и английских пословиц и поговорок и более 80 загадок.



Кроме того, в рамках мероприятия проводятся различные онлайн-интервью, публикации статей, тематические онлайн-интервью в городских библиотеках, мероприятия по чтению книг, которые освещают в социальных сетях.

Вместе с этим, в честь праздника специалисты различных сфер награждены благодарственными письмами акима города Шымкента. В частности:

1. Бурмистрова Татьяна — Заслуженный деятель культуры Республики Казахстан, кавалер ордена «Парасат»;

2. Маханова Фарида — специалист Шымкентского городского учебно-методического центра;

3. Жаксыбаева Динара — Старший помощник начальника отделения воспитательной и социально-правовой работы войсковой части 6698 Национальной гвардии РК;

4. Майлыбаева Асхан — Заместитель главного редактора газеты » Shymkent kelbeti»;

5. Байбобек Баглан — Корреспондент телеканала «Айғақ»;

6. Исмаилова Жазира — Инспектор группы внутренних и внешних коммуникаций службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкент КЧС МВД РК;

7. Талипбаева Гулжан — Методист управления образования города Шымкент;

8. Амангельдиева Айпар – Директор Шымкентского городского государственного архива