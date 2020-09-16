Новый заместитель акима Шымкента в социальной сети Инстаграм поделился с горожанами планами на будущее.

«Добрый день, дорогие шымкентцы! Это моя первая публикация на официальной странице в Instagram.

Для начала хотел бы представиться. Я — Маулен Зарлыкович Айманбетов, с 9 сентября вступил в должность заместителя акима г. Шымкента.

Курирую следующие управления:

— городское управление строительства;

— городское управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений;

— управление государственного архитектурно-строительного контроля

Сферы эти для меня не новы. Сам я по образованию инженер-строитель автомобильных дорог, агроном, экономист и магистр делового администрирования.

Уверен, что смогу внести ощутимый вклад в развитие Шымкента. У меня есть большой опыт не только в строительстве, но и в озеленении, благоустройстве, санитарной очистке улиц и кварталов.

Не сомневаюсь, что в третьем мегаполисе страны смогу использовать опыт и внедрить самые современные технологии и новшества. Это же касается и сроков сдачи объектов – и не только возводимых по госпрограммам — для горожан, зарегистрированных в очереди на получение жилья от местного исполнительного органа, работников бюджетной сферы, молодежи.

Шымкент – уникальный город. И в наших с вами силах сделать его максимально комфортным, как для жителей, так и для гостей нашего любимого города».