Максут Исахов, заместитель акима города Шымкента поблагодарил сотрудников пассажирского транспорта.

Во время массовых беспорядков, водители автобусов помогали полицейским и военным. А после, из-за отсутствия интернета, в убыток себе перевозили пассажиров бесплатно. Также Максут Исахов сообщил, о нанесённых ущербах пассажирским автобусам и камерам видеонаблюдения.

Из-за сбоев с интернетом, в шымкентских автобусах перестала работать платёжная система “Tolem”. Несколько дней транспортники возили пассажиров бесплатно. Помимо основной работы, водители автобусов во время массовых беспорядков помогали силовикам.

Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

“Большую благодарность от горожан и руководства города выражаем руководству перевозчика, потому что мы всё время привыкли их ругать, но в это время действительно они вошли в наше положение. И кроме этого, в те дни, вот с 5 по 9 число, прям даже сегодня, в первые дни по 50 автобусов, сегодня уже поменьше, 10 автобусов, мы привлекаем специально для правоохранительных органов, где тоже их услуги не оплачиваются, водители, ГСМ и тд».

Погромщики уничтожили 4 автобуса — предварительная сумма ущерба — около 200 млн тенге. Эти расходы компенсирует государство. С сегодняшнего дня платёжная система “Tolem” в Шымкенте работает, правда не все автобусы вышли на линию.

Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

“С сегодняшнего дня интернет работает, но, значит у нас автобусы выходят в сокращённом графике. По графику выходного дня. Потому что школы у нас до 17 продлены, студенты до 24 января. Поэтому в зависимости от маршрутов, если допустим на маршруте предусмотрены 10 автобусов, где-то 6, где-то 7, где-то 8 автобусов проходит”.

Эффективность показали установленные в Шымкенте камеры видеонаблюдения. Правоохранителям удалось максимально быстро реагировать на противоправные действия.

Максут Исахов, заместитель акима г.Шымкента:

“Вы все знаете, что мы 26 ноября эти камеры подключили, около 4000 камер, из них где-то более 2500, если быть точным, это так называемые камеры ОВМ, общего видеонаблюдения. И хочу сказать, что именно благодаря работе вот этих камер, мы могли оперативно действовать, работать и эффективность этих камер, вот именно в этот критический момент, она себя показала”.

Митингующие громили все на своем пути. Во время беспорядков были сломаны более 200 камер. Отремонтировать удалось только половину. Общий ущерб, нанесённый городу, ещё предстоит подсчитать.

Диас Мусаев