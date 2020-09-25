В дежурную часть Сарыагашского РОП поступило сообщение о том, что на приграничном посту “Капланбек” задержан мужчина по подозрению в перевозке наркотиков.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Стражи порядка задержали подозреваемого, жителя Караганды, в машине которого обнаружили наркотики. Как выяснилось, во время проверки документов отреагировала служебная собака пограничного контроля, которая нашла наркотики в одной из автомашин.

При обыске салона авто оперативники обнаружили и изъяли два свертка с наркотическим средством. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось опием общим весом около пяти граммов. Подозреваемого, ранее судимого, полицейские доставили в Сарыагашский РОП.

Следствием выясняются все обстоятельств произошедшего и с какой целью мужчина перевозил наркотики.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 286 УК РК “Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено”. Подозреваемый арестован. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области, в свою очередь, напоминают, что за хранение и перевозку наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность. Так, за контрабанду наркотиков санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.