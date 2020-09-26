Для профилактики дорожной безопасности и снижения ДТП на территории Туркестанской области прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Оно направлено на предупреждение нарушений правил дорожного движения, повышение транспортной дисциплины и снижение аварийности на дорогах. В его проведение задействовали около 700 сотрудников местной полицейской службы и других подразделений, которые несли службу в усиленном режиме.

Особое внимание уделялось выявлению фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии, превышения скорости, выезда на встречную полосу, нарушений правил маневрирования и других, влияющих на рост дорожно-транспортных происшествий.

За 3 дня рейдовых мероприятий стражи порядка зарегистрировали 4525 нарушений ПДД, из них 423 нарушений, допущенных водителями общественного транспорта. Полицейские задержали 30 водителей в нетрезвом состоянии и двух водителей, ранее лишенных водительских прав. Пресечено 92 факта управления ТС лицами, не имеющим права управления. За нарушение ПДД на штрафстоянку водворено 127 автотранспортных средств.

К административной ответственности за превышение скорости привлечены 137 водителей, 32 — за выезд на встречную полосу, 103 — за нарушение правил маневрирования, 24 — за выезд на запрещающий сигнал светофора и 116 нарушителей за не предоставление преимущества в движении пешеходам. Выявлено 864 факта не пользования ремнями безопасности, 422 случая использования телефонами при управлении транспортом, 25 фактов незаконного переоборудования и не прохождения техосмотра — 79 фактов.

За нарушение ПДД к ответственности привлекли также 726 пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте.

Также в рамках ОПМ «Безопасная дорога» в целях повышения транспортной дисциплины сотрудники местной полицейской службы провели разъяснительные беседы среди водителей и раздали памятки о мерах по соблюдению дорожной безопасности.

Полицейские Туркестанской области призывают всех участников дорожного движения к необходимости строгого соблюдения ПДД и просят жителей области с пониманием отнестись к проведению профилактических мероприятий, которые направлены на сохранение жизней и здоровья участников дорожного движения.