Полицейские Туркестанской области задержали скотокрадов, уводивших скот с хозподворий, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Толебийского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что ночью к нему во двор проникли неизвестные лица, которые вскрыли двери коровника и похитили двух бычков, каждый стоимостью 150 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188-1 “скотокрадство” и приступили к задержанию подозреваемых.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции Толебийского РОП задержали двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые, жители Сайрамского района и города Шымкент. На сегодня следствием установлена причастность молодых людей к семи фактам краж скота из хозподворий Толебийского района.

Скотокрады проникали во дворы сельчан в основном ночью, пользуясь отсутствием людей на улице. Затем вскрывали двери коровников и кошар, зачастую обвязанные простой веревкой, или взламывали ограждение, а после похищали бычков и овец. В некоторых случаях они уводили домашний скот, оставленный просто во дворе без присмотра.

Так, в середине сентября скотокрады проникли во двор другого сельчанина, где увели из кошары 11 овец, нанеся ущерб на 240 тысяч тенге. Краденную скотину подозреваемые впоследствии реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более миллиона тенге. Полицейскими изъята часть похищенного скота и возвращена законным владельцам.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье “скотокрадство”. Подозреваемые взяты под стражу. Следствием выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

В свою очередь, стражи порядка рекомендуют жителям области быть бдительными и принять необходимые меры к сохранности своего имущества. По возможности стоит укрепить дворы и хозподворья надежными замками и ограждением. Домашний скот следует таврировать и бирковать, а для вольного выпаса нанять пастухов. Если же вы стали жертвой или очевидцем скотокрадства или иной кражи чужого имущества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.