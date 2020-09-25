Полицейские Туркестанской области задержали трех женщин, подозреваемых в мошенничестве.

На пульт 102 дежурной части Сайрамского РУП обратился владелец автомойки о том, что неизвестные женщины, представившись сотрудницами СЭС, пытались выманить у него деньги. Под предлогом, что в помещении нарушены требования по дезинфекции, мошенницы потребовали у него 5 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 190 УК РК «мошенничество».

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники районного отдела полиции. В результате полицейские задержали трёх женщин, пытавшихся заработать деньги «легким путем». Ими оказались жительницы г. Шымкент, одна из которых сотрудницей, занимающиеся дезинфекцией. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской. Следствием выясняется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть осторожными и не проявлять излишнюю доверчивость к малознакомым лицам. Будьте осторожны, вы можете стать объектом преступного посягательства со стороны злоумышленников. Не стоит доверять незнакомцам, которые под видом оказания услуг или под другим предлогом, просят определенную сумму или ценные вещи. Если же вы стали жертвой или очевидцем подобного мошенничества, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.