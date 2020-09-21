С января по август 2020 года выплатами государственного пособия по многодетности охвачено 390 тыс. семей на общую сумму 153,3 млрд тенге.

В августе данный вид пособия получили 394,1 тыс. семей на общую сумму 19,7 млрд тенге.

На данное государственное пособие могут претендовать семьи, имеющие 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода. Размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей от 44 532 тенге (4 ребенка) до 77 951 тенге (7 детей), с 8 и более детьми – по 4 МРП на каждого ребенка.

Таким образом, обеспечено расширение данного пособия путем установления отдельных размеров для семей, имеющих 8 и более детей. Соответствующий закон был подписан Главой государства 13 мая текущего года.

Пособие для семьи с 8 детьми установлено в размере 88 896 тенге, с 9 детьми – 100 008 тенге, с 10 – 111 120 тенге, с 11 – 122 232 тенге, с 12 – 133 344 тенге, с 13 – 144 456 тенге, с 14 – 155 568 тенге, с 15 – 166 680 тенге, с 16 – 177 792 тенге.

Действие закона вступило в силу с 1 января 2020 года, в связи с этим был произведен перерасчет размера пособий многодетным семьям с 8 и более детьми с момента их назначения. Так, в июле текущего года данные семьи получили пособия в новом размере, а также разницу, сформировавшуюся с января по июнь месяцы.

В целом в 2020 году на выплату госпособий по многодетности из республиканского бюджета предусмотрено 191,1 млрд тенге.

Напомним, новое государственное пособие многодетным семьям без учета их доходов было введено в Казахстане с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.