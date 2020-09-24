Дело о краже целого арсенала оружия из воинской части было одним из самых громких. В феврале 2020 года главный фигурант дела Абылай Балгынбай вместе с подельниками вынес оружие из части, где служил.

С последним словом к суду обратились фигуранты проходящие по этому делу. Один из обвиняемых пояснил, что является единственным кормильцем семьи и отцом двух несовершеннолетних детей и попросил снисхождения.

«У меня дома мама и дети, я единственный кормилец. Я полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном. Прошу суд назначить наказание соответствующее. Я надеюсь на гуманность суда», — сказал один из обвиняемых.

Всего не скамье подсудимых семь человек.

Напомним, в феврале в Туркестанской области младший сержант украл оружие со склада и самовольно покинул часть. Вскоре он был задержан в Алматы во время совместной операции МВД и комитета национальной безопасности.

Шуддин Саидов