Выиграть автомобиль поможет счастливая звезда! В Казахстане все большую популярность набирает Официальный оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз».

С его помощью казахстанский выигрывают крупные денежные призы, и даже автомобили. А угадав 5 чисел из 36, вы можете выиграть стартовый джекпот в размере 3 миллионов тенге! Спешите, новая тиражная лотерея «5/36» в Шымкенте !

Желающие выиграть 3 миллиона тенге должны купить билеты в любой точке продаж. И сразу же на месте заполнить купон. Попытать счастье может каждый желающий.Билет стоит 400 тенге. Напоминаем , тираж состоится уже в пятницу .

Старший менеджер по г. Шымкент Бейбут Созаков знакомит горожан с условиями:

Национальный оператор лотереи «Сәтті Жұлдыз» запускает новую тиражную лотерею «5/36». Угадав 2 числа вы выигрываете сразу 400тенге, а если 5 чисел из 36, то можете выиграть стартовый джекпот в размере 3 миллионов тенге! Первый тираж состоится в эту пятницу, 11 сентября, в 20:55 на ТК «Astana TV»».

Лотереи в Казахстане с каждым днем набирают все большую популярность. А шымкентцы по всей стране славятся как самые удачливые игроки. Наши соотечественники часто выигрывают крупные денежные призы — до 11 миллионов тенге и автомобили.

Попытать удачу легко — для этого достаточно обратиться в точки продажи, приобрести лотерейный билет, зарегистрировать его на сайте, и верить в свою победу. В Шымкенте расположены более 20-ти точек продажи лотерейных билетов. Приобрести их можно онлайн на сайте szhuldyz.kz, в отделениях «Казпочты», в супермаркетах «Магнум» а также торговых домах «Казына», «Гипер Хаус», «Мият», «Юг сити», «Рахима Плаза» , «Максат» и других.