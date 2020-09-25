Шардаринское водохранилище в Туркестанской области после капитального ремонта сможет выдержать землетрясение магнитудой 7 баллов.

Об этом в ходе пресс-тура для журналистов сообщил глава строительной компании Галым Мырзабаев, ведущий ремонтные работы по повышению сейсмостойкости водохранилища.

По его словам, Шардаринское водохранилище было построено в 1967 году с максимальной мощностью, чтобы выдержать землетрясение силой 6 баллов. РГП «Казводхоз» при Комитете по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК приступило к работам по реконструкции водохранилища «Шардара» с целью утолщения возведенных из песка стен и снижения уровня грунтовых вод.

«Будет уложен 1 миллион 100 тысяч кубометров песка. Таким образом, мы полностью укрепим заднюю часть стены объекта. Подводные тектонические плиты могут начать колебаться в случае землетрясения, в таком случае на поверхности воды появляются огромные волны. Это мера предосторожности. Увеличиваем количество специально просверленных отверстий, что снижает уровень грунтовых вод, — пояснил Галым Мырзабаев.

По словам начальника производственного отдела Шардаринского водохранилища Капчагайского водохранилища Абая Муталиева, в 2019 году из республиканского бюджета было выделено 7 млрд 733 млн тенге на укрепление стенок водохранилища. Таким образом, идет постепенная модернизация резервуара, построенного 56 лет назад. Работы по реконструкции водохранилища планируется завершить к концу 2021 года. В настоящее время выполнено около 33% запланированных работ по модернизации, строительство ведется по плану.

До настоящего времени количество скважин на Шардаринском водохранилище составляло 183. Теперь оно увеличено до 600. Стоит отметить, что общая емкость Шардаринского водохранилища составляет 5 миллиардов 200 миллионов кубометров. В настоящее время в водоеме находится 792 миллиона кубометров воды. В результате вегетационный период в Шардаринском районе и некоторых районах Кызылординской области прошел успешно.

В период уборочной кампании в Шардаринский район и Кызылординскую область было подано 7 миллиардов кубометров воды.

В скором времени планируется внедрение цифровых технологий на Шардаринском водохранилище. По окончании строительных работ водораспределение и учет будут полностью автоматизированы.

«Электронные компьютеры будут установлены везде. Вся вода, выходящая из плотины, рассчитывается компьютером. Это контролируют наши специалисты. Раньше же наши гидротехники проверяли всю плотину и вручную измеряли уровень воды, — отметил Абай Муталиев, начальник производственного отдела Шардаринского водохранилища Туркестанского филиала РГП «Казводхоз».