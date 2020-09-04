Минэкологии Казахстана составило карту загрязнения атмосферного воздуха. На ней отмечены 19 городов страны и 10 из них являются городами с высоким уровне загрязнения.

Шымкент входит в этот «красный список».

Правда, на карте указан только уровень загрязнения: низкий, повышенный, высокий. А вот какой воздух вдыхают горожане и какие именно загрязняющие вещества преобладают в том или ином городе, на карте нет, сообщает elitar.kz

К слову, о том, что в Шымкенте воздух стал плохим, горожане говорят на протяжении нескольких месяцев. Едкий запах, который врывается в открытые окна домов вызывает головные боли и тошноту. Горожане предполагают, что дело в выбросах, которые преимущественно производятся в период с 23:00 до 06:00 и преимущественно в ветреную погоду.

К слову, жалобы, которые публиковали горожане в соцсетях оказались услышанными. Синоптики даже стали проводить заборы воздуха в районах, откуда поступало больше всего жалоб.

Выводы оказались неутешительными — в некоторых районах предельно допустимая концентрация опасных веществ оказалась завышена.

Горожане надеются на более положительный сценарий, особенно в свете поручений, которые раздал в ходе послания народу Казахстана глава государства:

1. Новый Экологический кодекс Парламенту необходимо принять до конца года.

2. Приступить к реализации мер по улучшению экологической ситуации.

3. Утвердить долгосрочные планы по сохранению и рациональному использованию биологического разнообразия.

4. В течение пяти лет будет посажено более 2 млрд деревьев в лесном фонде и 15 млн – в населенных пунктах.

5. Законодательно защитить нацпарки, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере.

6. Уделять должное внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения.

7. Экологическую акцию «Birge – taza Qazaqstan» проводить на систематической основе.

8. Активно развивать культуру экологического туризма.

9. Разработать пакет предложений по «зеленому росту».

10. Разработать законопроект «О защите животных».

11. Заслуживает пристального внимания рыбная отрасль.

12. Серьезным барьером остаются технологически устаревшие системы орошения. Потери воды достигают 40%.