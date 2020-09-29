В последнее время самым актуальным вопросом среди наших вкладчиков является вопрос о сумме накоплений.

Многих сограждан интересует, смогут ли они претендовать на изъятие части своих пенсионных накоплений из ЕНПФ?

В своём Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года Президент Республики Казахстан К-Ж. Токаев отметил, что в 2021 году вкладчики ЕНПФ смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на приобретение жилья, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.

В этой связи по поручению главы государства ведётся подготовительная работа для окончательного принятия до конца текущего года всех необходимых нормативно-правовых актов, сообщает официальный сайт ЕНПФ.

А пока мы предлагаем вам взглянуть на структуру пенсионных накоплений наших вкладчиков в масштабе всей страны на 01 сентября 2020 года.

Из 10 870 610 вкладчиков (получателей) обязательных пенсионных взносов (ОПВ), имеющих пенсионные накопления на своих счетах, 5 615 939 – мужчины и 5 254 671 – женщины. Общих накоплений у них 11 942 813 млн. тенге, из которых

7 040 032 млн. тенге принадлежат мужчинам, а 4 902 781 млн. тенге – женщинам.

Имеют пенсионных накоплений на сумму:

до 500 тыс. тенге – 5 906 632 человек;

от 501 тысячи до 1 млн. тенге — 1 590 837 человек;

от 1 млн до 3 млн. тенге — 2 348 114 человек;

от 3 млн — 5 млн. тенге — 634 188 человек;

от 5 млн — 8 млн. тенге — 238 931 человек;

свыше 8 млн тенге — 151 908 человек.

При этом средняя сумма накоплений у мужчин 1 254 тыс. тенге, а у женщин – 933 тыс. тенге. Однако если оценивать пенсионные накопления тех, кто регулярно осуществлял взносы весь прошедший накопительный период, то среди вкладчиков, ежемесячно перечислявших взносы с 1998 года, средняя сумма накоплений составила у мужчин 5,8 млн тенге и у женщин – 4,4 млн тенге.