Очередное смертельное ДТП в Шымкенте. Авария произошла между легковой автомашиной и многотонным экскаватором.

Иномарка на скорости влетела в многотонную технику. Сам момент происшествия сняли камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как водитель экскаватора совершает поворот, пренебрегая правилами дорожного движения. В это время в него на полном ходу врезается легковушка.

Очевидцы аварии бросились на помощь и вытащили пострадавших из груды искореженного металла. Погиб 11-месячный ребенок, находившийся в салоне авто. Шофер легковушки и два пассажира были госпитализированы. А чуть позже стало известно, что в больнице скончался ещё один пострадавший в смертельном ДТП.

Прокуратура запретила полиции предоставлять СМИ какую-либо информацию об этом ДТП. Врачи рассказали о состоянии пострадавших.

«Женщине в экстренном порядке была произведена операция по поводу разрыва печени. В данный момент состояние стабильно тяжелое. Находится в реанимационном отделении. У второго больного состояние крайне тяжелое. Обусловлено черепно-мозговой. У третьего больного состояние стабильное», — рассказал Тимур ТУРГАНБЕКОВ врач-хирург ОКБ

Анастасия Новикова