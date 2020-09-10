Масштабный агроиндустриальный проект «Тепличный рай» начали строить в Шымкенте. Начало грандиозному строительству было положено сегодня с закладки фундамента.

Первый фундамент масштабного проекта заложен. В Шымкенте началось строительство агроиндустриальной зоны «Тепличный рай». На территории в 90 гектаров развернутся тысячи теплиц, в которых будут выращивать тонны сельхозпродуктов. Средства в проект, а это 9,4 млрд тенге, вложили местные инвесторы. Мадина Кукеева планирует не только выращивать более 300 тысяч тонн продукции, но и обеспечить ею регион.

«Мы будем сами здесь работать, выращивать сельхозяйственную продукцию, в основном, огурцы и помидоры. У нас сейчас активным спросом пользуется в России, раньше с Узбекистана было много импорта, а сейчас мы планируем обеспечить местный рынок весь Туркестанский регион и при получении большого количества товара мы будем экспортировать его в соседние страны», — рассказала Мадина Кукеева инвестор

Строительство теплиц разделили на 2 этапа. Первый завершат уже в 2021 году — до этого времени здесь возведут тепличный комплекс на 30 гектаров. По словам чиновников от сельского хозяйства, тепличная продукция насытит местный рынок а еще здесь появятся новые рабочие места.

В теплицах, в основном будут выращивать овощи, но местные ученые-аграрии предлагают посадить здесь и плодовые деревья а также виноград, чтобы затем изготавливать сухофрукты, ничем не уступающие импортируемым из Узбекистана.

Второй этап проекта растянулся до 2025 года — он предусматривает строительство тысяч теплиц на 60 гектаров — стоимостью в 21 млрд. тенге.

Анастасия Новикова