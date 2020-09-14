Умирзак Шукеев ознакомился в Туркестане с ходом строительных работ и благоустройством, озеленением областного центра.

Глава региона побывал на площади «Нур-Султан» и прилегающим к нему бульваре. На сегодняшний день строительно-монтажные работы на этих объектах ведутся в соответствии с производственным графиком. завершены работы по бетонированию тротуаров, резервуаров и фонтанов.

Глава региона осмотрел работы по благоустройству территории парка Первого Президента, заповедника-музея «Азрет Султан» и посетил Линейный парк.

В настоящее время в парке Первого Президента завершено строительство наружных оросительных сетей, высажены саженцы деревьев. На 95% завершены работы по строительству наружных ирригационных систем, посадке деревьев, укладке газонов и тротуаров, «караванной дороги» и каналов. В тоже время, в этом месяце планируется высадить 295 деревьев и 6500 кустарников.

Вместе с тем, на 4 этапа разделены работы по благоустройству территории заповедника-музея «Азрет Султан». На сегодня здесь полностью завершены работы по прокладке водопровода и канализационных сетей, заливке бетона на территории фонтана.

Наряду с этим, глава региона посетил Линейный парк, где уже близятся к завершению работы по его благоустройству. Здесь завершено строительство наружных оросительных сетей, высажены деревья, уложены газоны, установлены световые фонари.

Помимо этого, в областном центре полным ходом идет строительство «Конгресс-холла», стадиона, Дворца студентов, драматического театра, гостиницы «Rixos Turkestan», центра «Ұлы дала елі», научно-универсальной библиотеки.

По итогам объезда глава региона поручил соответствующим отраслевым руководителям усилить контроль за качеством и своевременным завершением строящихся объектов.