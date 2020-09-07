Годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами. В августе 2020 года она составила 7% в годовом выражении. Основной вклад внесло удорожание продовольственных товаров (10,9%).

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,00% годовых с сохранением процентного коридора +/-1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,50% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,50%.

Решение принято с учетом баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Проинфляционные риски выражаются в слабозаякоренных инфляционных ожиданиях, в повышении волатильности на финансовых рынках на фоне нарастания санкционной риторики в отношении России, ожиданиях более медленного восстановления спроса на нефть и риске дальнейшего стимулирования экономической активности фискальными и квазифискальными мерами. При этом наблюдается влияние и дезинфляционных факторов, связанных с сокращением экономической активности, замедлением потребительского спроса и ожидаемым снижением цен на продовольственные товары на мировых рынках.

Текущий уровень базовой ставки позволит сохранить контроль над динамикой инфляционных процессов и обеспечить плавное замедление годовой инфляции на среднесрочном горизонте.

Годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами. В августе 2020 года она составила 7% в годовом выражении. Основной вклад внесло удорожание продовольственных товаров (10,9%). Динамика непродовольственной инфляции (5,5%) и инфляции платных услуг (3,4%) оставалась относительно стабильной. Основной предпосылкой годового роста цен на продовольственные товары выступил инерционный рост цен на большую часть продуктов питания. В их составе повысились цены на мясо, хлебобулочные продукты, рыбу и морепродукты, фрукты. Сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию продолжает оказывать годовое снижение цен на сахар. Повторное введение карантинных мер обусловило плавную динамику непродовольственной инфляции. Перенос ослабления обменного курса был компенсирован подавленным потребительским спросом на непродовольственные товары, а также замедлением роста цен на бензин и годовым снижением цен на дизельное топливо. Эффект от временного снижения тарифов на коммунальные услуги исчерпался во 2 квартале 2020 года, однако данный фактор был частично компенсирован снижением спроса на услуги из-за принятых карантинных мер. В целом, фактическая динамика годовой инфляции по итогам августа 2020 года соответствует прогнозным оценкам.

До конца года ожидается ускорение годовой инфляции до 8,0%, ближе к нижней границе предыдущего прогноза 8,0-8,5%.

Инфляционные процессы ускорятся по причине сохранения высокого роста цен на продукты питания и некоторого ускорения инфляции платных услуг. В то же время слабая динамика реальных денежных доходов населения и ожидаемое снижение цен на мировые продовольственные товары будут ограничивать рост инфляции в 2020 году.

В 2021 году инфляция будет постепенно замедляться к верхней границе целевого коридора 4-6% по итогам года. Замедление инфляционных процессов будет происходить из-за высокой базы инфляции, сложившейся в 2020 году, и слабого внешнего инфляционного давления. Дополнительное дезинфляционное влияние будет оказывать нормализация роста цен на продовольственные товары. Вместе с тем, снижение инфляции будет сдерживаться дополнительным выделением в 2021 году целевого трансферта из Национального фонда РК на сумму 1 трлн. тенге.

Инфляционные ожидания населения остаются высокими и слабозаякоренными. Количественная оценка инфляции на год вперед составила 6,9% (июль – 6,6%). Доля респондентов, отметивших более быстрый рост цен за прошедшие 12 месяцев, остается на максимальных значениях (в августе – 65%, в июле – 64%, в первом квартале – 44%). Быстрый рост цен на продовольственные товары отметили 88% респондентов (в июне – 89%, в июле – 83%), на непродовольственные товары – 7% (в июле – 10%). В структуре платных услуг для населения респонденты отметили рост тарифов на услуги ЖКХ, а также удорожание бытовых услуг (парикмахерские, ателье).

По итогам семи месяцев 2020 года ВВП Казахстана сократился на 2,9% в годовом выражении. Усиление снижения экономической активности обусловлено спадом в секторе услуг, в частности в торговле и транспорте. Кроме того, в секторе производства товаров наблюдалось замедление ввиду сокращения в горнодобывающей промышленности.

Положительный вклад в динамику ВВП внесли отрасли информации и связи на фоне продолжения дистанционной работы и онлайн-обучения. Рост отрасли за семь месяцев 2020 года составил 8,7%. Выросли услуги мобильной связи (2,2%), сети Интернет (13,2%) и услуги по передаче данных по телекоммуникационным сетям (18,4%). Валовый выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 2,5% за январь-июль 2020 года, что было обусловлено ростом продукции животноводства на 2,6% и растениеводства – на 2,1%.

Национальный Банк ухудшил свои ожидания по темпам роста экономики в 2020 году, из-за более глубокого спада экономической активности во втором квартале 2020 года, а также введения локдауна в июле 2020 года. Согласно обновленным прогнозам Национального Банка, в 2020 году ВВП Казахстана сократится на 2,0%-2,3%. В 2021 году в условиях низкой базы 2020 года и улучшения эпидемиологической ситуации темпы экономического роста восстановятся до 3,5-3,8%. Этому будут способствовать постепенное восстановление внешнего спроса, реализация отложенных инвестиционных проектов, положительный фискальный импульс, улучшение ситуации на рынке труда и оживление потребительского спроса.

Снижение потребительской и инвестиционной активности оказывает давление на совокупный спрос. Введенные карантинные меры оказали негативное влияние на доходы населения, отразившись на снижении потребительской активности. Основным фактором послужило замедление роста реальной заработной платы наемных работников. Кроме того, закрытие и приостановка деятельности отдельных производств привели к ухудшению ситуации на рынке труда.

Инвестиции в основной капитал сокращаются. В июле 2020 года сокращение инвестиционной активности оказалось более глубоким, годовое снижение составило 16%. Основной вклад в отрицательную динамику инвестиций с начала года продолжает вносить спад инвестиций в горнодобывающей промышленности на 17,2%, обусловленный приостановлением строительных работ на Тенгизском месторождении. Сохраняется негативная динамика инвестиций в торговле (44%), транспорте (5%), строительстве (на 47,1%) и профессиональной научно-технической деятельности (на 47,9%). В других отраслях реального сектора и в государственном секторе наблюдается рост инвестиций в основной капитал.

Ситуация во внешнем секторе остается неопределенной. Сохранение режима локдауна во многих странах мира в рамках борьбы с пандемией COVID-19 обусловило значительное сокращение экономической активности как в развитых, так и развивающихся странах. По оценкам Всемирной торговой организации, глобальная торговля во втором квартале 2020 года упала на 18,5% в годовом выражении. Тем не менее, объемы сокращения международной торговли замедляются, о чем свидетельствует небольшое улучшение динамики опережающих индикаторов новых экспортных заказов в промышленности.

Перспективы развития мировой экономики все еще сопряжены с высокой неопределенностью, обусловленной, в частности, началом второй волны COVID-19 в некоторых странах. Вместе с тем, не исключается рост волатильности на мировых финансовых рынках на фоне ожидаемой инвесторами турбулентности, связанной с предстоящими президентскими выборами в США.

При этом, международные организации считают, что наибольший спад глобальной экономики реализовался во втором квартале 2020 года, за которым последует разворот, и уже в 2021 году темпы роста мировой экономики перейдут в положительную область. Оценки по перспективам роста стран – торговых партнеров Казахстана в 2020 году пересмотрены в сторону снижения. Согласно ожиданиям Consensus Economics, экономика России в 2020 году сократится на 5,1% ввиду более продолжительного действия ограничений, чем ожидалось ранее. Из-за ухудшения ситуации с потребительским спросом на фоне пандемии коронавируса ожидается сокращение экономики ЕС в 2020 году на 7,8%. Прогнозы по росту экономики Китая на 2020 год повысились до 2,1% на фоне улучшения показателей реального сектора.

Российский рубль находится под влиянием геополитических рисков. Возросли риски новых санкций, что отразилось на повышении волатильности рубля. Новый пакет санкций США и ряда европейских стран, затрагивающий госдолг и валютные операции крупнейших российских экспортеров, может иметь негативные последствия для России. Тем не менее сбалансированная монетарная и фискальная политика сдерживают существенное ослабление рубля, отражая адаптивные свойства экономики.

Ситуация на мировом рынке нефти улучшилась при сохраняющихся факторах неопределенности. Наблюдалось снижение мирового производства нефти, что объясняется действиями участников ОПЕК+ в рамках соглашения по сокращению добычи нефти, а также более слабой добычей нефти в США и Канаде. С учетом открытия экономик после локдауна улучшилась динамика мирового потребления нефти. Рост потребления нефти зафиксирован в большинстве крупных стран-импортеров. К концу 2020 года и в 2021 году ожидается дальнейший рост спроса на нефть. В результате это может привести к сокращению накопленных запасов до конца 2020 года и дефициту на рынке нефти с первого квартала 2021 года.

Негативными факторами для нефти остаются риски более масштабной второй волны коронавируса, что может привести к более медленному восстановлению спроса и образованию избытка нефти на рынке. Об этом также свидетельствует состояние рынка труда в США, где, несмотря на восстановление, уровень безработицы остается высоким (8,4% в августе 2020 года). Также имеются опасения касательно превышения объемов производства нефти со стороны Ирака. Стране не удастся выполнить обязательства, связанные с соглашением ОПЕК+ из-за своего тяжелого финансового положения.

В последние дни наблюдается снижение цен на нефть на 5% до 42,2 долл. США за баррель нефти марки Brent на фоне повышения объемов производства ОПЕК+ и возможного снижения спроса со стороны Китая. Ценовая политика Саудовской Аравии по предоставлению скидок задает тон для других нефтедобывающих государств ОПЕК, тем самым создавая дополнительное давление на снижение цены на нефть.

Внешняя инфляция незначительно повысилась, сохраняясь на низком уровне. Инфляция в ЕС составила 0,8% по итогам июля. Годовой рост цен в Китае в июле составил 2,7%, находясь ниже целевого ориентира. В России в июле инфляция находилась на отметке 3,4%.

Внешние монетарные условия остаются стимулирующими. ФРС пересмотрел стратегию монетарной политики, подав сигнал о длительном периоде низких ставок. При этом, стоит отметить заявление председателя Центрального Банка России, в соответствии с которым, по мере исчерпания дезинфляционных рисков, неизбежен возврат к нейтральной денежно-кредитной политике в среднесрочной перспективе.

Национальный Банк продолжит вести мониторинг внутренних и внешних факторов, которые оказывают влияние на динамику инфляции. Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия фактической динамики инфляции ее прогнозным ориентирам, а также баланса инфляционных рисков.

Очередное плановое решение Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 26 октября 2020 года в 15:00 по времени г. Нур-Султан.