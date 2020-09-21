В поселке Амангельды Келесского района Туркестанской области запустили «умную» откормочную площадку.

Общая площадь объекта, строительство которого длилось 2 года, составляет 0.5 га. В целом, хозяйство рассчитано на 300 голов. Кроме того, из Петропавловской области было завезено более 30 голов КРС породы «ангус». Всю «грязную работу» здесь выполняет специальный аппарат — робот. У истоков создания откормочной площадки стоит местный животновод Даурен Алимбаев.

«С начала это было хобби, потом я искал и советовался с профильными специалистами. В первое время пришлось столкнуться с трудностями, потому что не знал всех нюансов этого дела. Побывав на приеме у акима района, я попросил помощи с документацией и субсидиями», — отмечает предприниматель.

Стоит отметить, на роботизированной откормочной площадке работает всего 1 человек. Большую часть работы выполняет специальный аппарат, который приобрели в России.

Для дальнейшего развития бизнеса предприниматель получит от государства кредит под низкие процентные ставки. Таким образом, он намерен расширить свое хозяйство, а также построить фермы по откорму лошадей, овец и производству молока.