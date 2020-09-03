Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, похитившего деньги из машины знакомого.

В дежурную часть Келесского РОП с заявлением обратился один из местных жителей о том, что ночью из его автомашины марки «Ауди-80», припаркованной во дворе дома, неизвестные лица похитили из кошелька 20 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

В отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников, которые приступили к розыскным мероприятиям. С целью раскрытия автокражи оперативники опросили очевидцев и соседей потерпевшего, а также осуществили подворный обход близлежащих улиц и проверили камеры видеонаблюдения.

В результате собранной информации полицейские в течение суток задержали подозреваемого в краже из автомашины. Им оказался местный житель, знакомый потерпевшего. Следствием установлено, что подозреваемый, с целью заработать деньги «лёгким путем», проник ночью во двор знакомого, где воспользовавшись отсутствием людей поблизости, похитил деньги из оставленной открытой автомашины.

Похищенные таким образом деньги подозреваемый потратил на свои нужды. Мужчина полностью признался в содеянном.В настоящее время по данному факту проводится досудебном расследование.