Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже из медучреждения.

В дежурную часть Ордабасинского РОП поступило сообщение, что ночью в одной из больниц неизвестный совершил кражу чужого имущества. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Затем он похитил медицинские электровесы, тепловизор и иные ценные вещи.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. Общая сумма материального ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 100 тысяч тенге. Для раскрытия преступления и задержания подозреваемого в районном отделе создали следственно-оперативную группу. Стражи порядка тщательно осмотрели место преступления и близлежащие территории, изучили камеры видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже. Им оказался местный житель, который совершил кражу в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.