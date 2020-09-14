Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил Мактааральский район и ознакомился с ходом строительства жилых домов и социальных объектов.

В ходе поездки глава региона осмотрел качество работ, встретился с местными жителями и выслушал волнующие их вопросы.

Умирзак Шукеев проинспектировал ход восстановления сел Оргебас и Фирдоуси Жанажолского сельского округа. Отметим, в населенном пункте Оргебас на площади 1256 га расположено 209 домов. Снесены и заново отстраиваются 194 дома, возведены стены 185 домов, а также перекрыты крыши 140 домов. Кроме того, в поселке Фирдоуси очистили территорию и заложили фундаменты 305 домов. В 298 домах возведены стены, в 255 перекрыты крыши.

Также глава региона ознакомился с ходом строительства 386 домов в поселке Мырзакент. На сегодняшний день здесь уже планируется сдать на благо народа 241 дом. Более того, в новом микрорайоне ведется строительство школы, детского сада, медицинской амбулатории и пункта полиции.

Аким области побывал на строительных площадках 2-х школ в селах Оргебас и Фирдоуси. На сегодня здания полностью отремонтированы, проводятся работы по подключению котельных к природному газу.

Стоит отметить, в настоящее время в Мактааральском районе строительные работы полностью завершены в 400 домах. В оставшихся домах близятся к завершению работы по внутренней отделке стен и перекрытию крыш. Согласно плану, строительные работы во всех домах будут полностью завершены до конца октября месяца.