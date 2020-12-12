Внимание розыск!

В Туркестанской области в 40 км от г.Арысь с кошары «Карагайлы» сельского округа Кожатогай 11 декабря 2020 года примерно в 15.00 в неизвестном направлении ушли и не вернулись домой двое малолетних братьев 8-летний Жуманиязов Акжигит и 5-летний Жуманиязов Нуржигит, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

Приметы детей:

Жуманиязов Акжигит, родился в 2012 году. Рост примерно 120-130 см. Был одет в джемпер красного цвета, черные спортивные брюки, шапка белого цвета.

Жуманиязов Нуржигит, 2015 года рождения. Рост примерно 120-130 см. Был одет в куртку синего цвета, черные спортивные брюки, шапка красного цвета.

На месте работает специальная розыскная группа из числа сотрудников криминальной полиции ДП Туркестанской области. Также в поиски двух малолетних братьев вовлечены личный состав Арысского РОП, солдаты воинской части и волонтеры.

Всех, кто владеет какой либо информации об этих детях просим сообщить по телефону 102.