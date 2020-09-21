Спортивные секции для особенных детей открылись в Шымкенте.

Теперь дети с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и другими заболеваниями смогут не только изучать спортивные дисциплины с пользой для здоровья, но и получать хорошие эмоции от общения друг с другом. Открыть детские инклюзивные секции в Шымкенте решил общественный фонд «Мир равных возможностей».

Занятия по таэквондо и бочча — параолимпийскому виду спорта, похожему на боулинг, футболу и различные развивающие игры. Подобные секции уже успешно принимают детей в Нур-Султане, а теперь и в Шымкенте.

«Сегодня грандиозное событие для города Шымкент. Впервые открылись адаптивные и инклюзивные спортивные секции для детей с особыми потребностями с рамках программы «Саламатты болашак», которую мы реализуем еще с 2017 года. Я сама мама особенного ребенка и этот проект был реализован родителями таких детей. Секция дзюдо и секция бочча открыты на базе реабилитационного центра «Касиетты жол» «, — рассказала Нургуль УЛЬЖЕКОВА, директор общественного фонда «Мир равных возможностей».

Общественный фонд взял на себя расходы по зарплате для тренеров, которые специально обучены для того, чтобы работать с особенными детьми. Привезли из холодной столицы в Шымкент и спортинвентарь. Нурбахыт сегодня активно играет в бочча. Мальчик с мамой уже побывали на первом занятии. Родительница ребенка уверяет: они давно ждали открытия подобных секций.

«Мы были на пробном занятии и моему ребенку очень понравилось, столько эмоций у него было хороших. Для нас такие занятия очень важны, потому что с нашим заболеванием у нас обязательно прохождение ЛФК, но эти занятия дополнительно тоже важны. Мы бы хотели и плаванием заниматься, и бочча, посмотрим какая секция нам подойдет и будем обязательно заниматься», — рассказала Бибигуль Жунис, мама особенного ребенка.

Между акиматом и общественным фондом сегодня был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Пока малышам негде заниматься футболом и плаванием, но в городском акимате пообещали разобраться и с этим вопросом.

«Это очень важный проект, потому что поддержка особенных детей всегда было важным для общества. Поэтому акимат будет всячески поддерживать НПО «Мир равных возможностей». Мы предоставим поле футбольное в закрытом помещении или на улице и бассейн два часа в неделю», — рассказал Шынгыс МУХАН, заместитель акима г.Шымкента.

Заниматься в секциях будут как обычные детки так и малыши с особенностями в развитии. Для тех и для других занятия будут бесплатными.

Анастасия Новикова