В Шымкенте с начала текущего года завершен ремонт 160 улиц протяженностью 203 километров.

На сегодняшний день осталось отремонтировать 99 улиц протяженностью 213 километров. Стоит отметить, что 80 процентов работ планируется завершить в сентябре и октябре этого года, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

С работой в данном направлении ознакомился заместитель акима города Шымкент Максут Исахов. Он подчеркнул, что в городе помимо ремонта дорог ведутся работы по обустройству проездов, установке светофоров, разметке улиц.

Вместе с этим, в Шымкенте обновляются остановки. В настоящее время на основных дорогах установлено 133 новых остановок из 260. Работы по установке оставшихся 127 остановок продолжаются.