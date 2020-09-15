В Шымкенте подходит к концу строительство солнечной электростанции.

В минувшую субботу аким города Мурат Айтенов ознакомился с работой проекта, который развернулся на площади в 50 гектаров. Строительство солнечной электростанции стоимостью более 6 млрд тенге реализует российская компания. По словам подрядчиков, строительные работы завершат в октябре.

По плану солнечная энергия, которую будет вырабатывать солнечная электростанция, должна обеспечить электричеством 10 тысяч домов. По словам специалистов, на станции будет производиться электроэнергия на 38 млн тенге в год. Ее мощность составит 20 мВт.

Анастасия Новикова