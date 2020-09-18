По данному факту зарегистрировано уголовное дело.

Сотрудниками Управления криминальной полиции Департамента полиции города Шымкент для выявления и предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми, проведено оперативно-профилактическое мероприятие в рамках республиканского мероприятия «Стоп-трафик».

В ходе мероприятия шымкентские стражи порядка задержали и доставили в Управление полиции Енбекшинского района гражданку, которая устроила притон для занятия проституцией в одной из гостиниц города.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 309 УК РК (организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество) и начато досудебное расследование.

Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент