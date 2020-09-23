С приобретением статуса города республиканского значения, согласно Налогового Кодекса в Шымкенте базовая цена 1 кв. метра недвижимого имущества с 36 тысячи поднялась до 60 тысячи тенге.

Узнавшие об этих изменениях горожане возмущаются. Шымкентцы осаждают районные управления госдоходов. Срок уплаты имущественного и земельного налога за 2019 год истекает первого октября.

Успеть оплатить — половина дела! После новости о заметно выросших налоговых ставках, некоторые горожане на время лишаются дара речи!

Атиркуль Аширбекова должна заплатить за дом на Кайтпасе — 30 тысяч тенге! Пенсионерка недоумевает — откуда взялась такая сумма:» Раньше я платила налог 6-7 тысяч тенге. А с 2019 года сразу 30 тысяч! Да у меня таких денег нет. Пенсию получу только 5 октября. А если первого не заплачу, то пеню начислят. В БТИ сказали, что до 2018 года, дом мой был оценен в 10 млн тенге. А уже с 2019 года — в 16 млн тенге. Как посчитали имущественный налог мне в 30 тысяч? Не могу понять!»

Такой большой разрыв в суммах шымкентцы посчитали ошибками при начислении.

«Я все время за квартиру налог платила немного больше одной тысячи, в этом году свыше 3 тысяч. Вот пришла выяснить почему», — говорит жительница Каратауского района Лейла САРСЕНОВА.

В управлении госдоходов объясняют, размер имущественного налога вырос в связи с обретением Шымкентом статуса города республиканского значения.

Шайхыдин АЯЗОВ, заместитель руководителя управления госдоходов по Каратаускому району:»До 2018 года базовая ставка квадратного метра жилья в Шымкенте оценивался в 36 тысяч тенге. С 2019 года это показатель вырос до 60 тысяч тенге. Оценку недвижимости производят в БТИ, затем программа с учетом коэффициентов начисляет, сколько должен владелец недвижимости заплатить налог».

Однако большинство жителей Шымкента продолжают считать новые налоговые начисления — большим обманом. Многие горожане свой статус ощущают лишь в выставленных им счетах.

Шынар Оразова