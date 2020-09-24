В Туркестане более, чем на 40% снизилось количество преступлений, по сравнению с прошлым годом.

Для недопущения и снижения административных правонарушений и преступлений на территории областного центра Туркестанской области г. Туркестан сотрудниками городского управления полиции на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение должного общественного порядка и профилактики дорожно-транспортных происшествий.

За 8 месяцев этого года туркестанскими полицейскими зарегистрировано всего 410 преступлений, что на 40.6% ниже по сравнению с прошлым годом. За этот период сотрудниками местной полицейской службы выявлено 42255 административных правонарушений, в том числе 6563 участковыми инспекторами и 381 инспекторами ювенальной полиции.

Совместно с представителями прокуратуры и образования ювенальные полицейские провели три рейдовых мероприятия, в результате которых выявлено 352 несовершеннолетних, находившихся в ночное время вне дома и 19 подростков, находившихся в увеселительных заведениях.

По линии дорожной безопасности силами полиции количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 7,3 %, погибших на 50%, пострадавших в аварии на 22,9%. За нарушение правил дорожного движения на штрафстоянку водворено 2076 автотранспортных средств.

Для профилактики ДТП и пресечения других административных правонарушений на территории г.Туркестан на сегодня функционируют 56 камер видеонаблюдения и фиксации нарушений, подключенных к центру оперативного управления ДП Туркестанской области.