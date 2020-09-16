В стране началась кампания для населения по свободному выбору поликлиники на своей территории по инициативе организации первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Граждане могут зарегистрироваться с 15 сентября по 15 ноября. Для наблюдения медиками за состоянием здоровья прикрепленных больных удобнее выбрать близлежащую поликлинику к месту жительства. Потому что при необходимости врачи поликлиники могут посещать больных на дому, это особенно важно во время пандемии.

«Граждане, прикрепленные к организации ПСМП, с 1 января 2021 года начнут получать медицинскую помощь. При этом медицинская организация-Фонд должен заключить договор на оказание услуг первичной медико-социальной помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на предстоящий год и в системе ОСМС.

По итогам акции медицинские организации финансируются на основе количества прикрепленных к ним граждан. За каждого прикрепленного населения ежемесячно будут перечислены средства в медицинские организации», — сказала руководитель отдела филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Туркестанской области Лаура Сапарбекова.

Стоит отметить, что прикрепление к поликлинике осуществляется несколькими способами. На электронное правительство www.e.gov.kz при обращении через веб-портал «электронного правительства» регистрация осуществляется посредством ЭЦП. В отделе здравоохранения необходимо выбрать услугу «прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Поликлиника автоматически получает информацию о пациенте из государственных информационных систем. При успешном регистре гражданину выдается уведомление о регистрации в форме электронного документа, подписанного ЭЦП медицинской организации.

Кроме того, отдельные категории населения могут прикрепиться непосредственно к поликлинике. Для этого необходимо предоставить заявление гражданина и документ, удостоверяющий личность. К этим категориям относятся пенсионеры, инвалиды, опекуны, назначенные по закону инвалидам с детства, а также опекуны или попечители, патронатные воспитатели, осужденные, отбывающие наказание в колониях (по месту отбывания), студенты, военнослужащие срочной службы, дети, родившиеся в иностранных государствах, лица, оформляющие регистрацию по доверенности.

«В целом, в Туркестанской области на портале зарегистрировано 1 962 881 человек. До 31 декабря этого года граждан продолжают обслуживать ранее прикрепленные поликлиники. По состоянию на сентябрь в области остаются незарегистрированными в медицинские организации 4 688 человек. Чтобы получить доступ к медицинской помощи, им необходимо зарегистрироваться непосредственно в поликлинике по месту жительства или на веб-портале электронного правительства посредством ЭЦП», — сообщила представитель областного управления общественного здравоохранения Баян Акбердиева.

Кроме того, все граждане, независимо от статуса страхования, имеют право на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. Плановая госпитализация, прием профильных специалистов, прохождение дорогостоящих обследований и высокотехнологичное лечение должны быть застрахованы в системе ОСМС. Статус страхования можно узнать на портале Электронного правительства, на сайте Фонда и посредством SaqtandyryBot в Telegram.