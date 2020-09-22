ДТП произошло на одной из трасс Байдибекского района.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что водитель «Ауди-80» влетел в мотоцикл «ЗиД 150», двигавшийся с ним в одном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла доставили в хирургическое отделение районной больницы.

Полицейские выяснили, что водитель «Ауди», житель Байдибекского района, согласно медицинскому освидетельствованию, управлял автомашиной в нетрезвом состоянии.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Байдибекского РОП по статье 345-1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.