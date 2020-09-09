В Туркестанской области ремонтируют дороги общей протяженностью 1500 километров.

На эти цели из бюджета выделено 54 млрд тенге. По словам строителей, дороги будут полезны не только для жителей региона, но и для тех, кто ездит через Туркестанскую область транзитом.

Жители некоторых населенных пунктов впервые за много лет увидели новый асфальт. Прокладывать дороги здесь начали после снятия режима чрезвычайного положения — когда ограничений стало меньше. Уже завершены два крупных объекта, еще в трех точках района продолжается строительство.

«Здесь самый густонаселенный район, проживает около 700 тысяч человек, поэтому и транспорт здесь ходит очень часто, двухполосное движение. В скором будущем здесь будет трасса категории А, а значит и качество дорог повысится», — уверен Мейржан МЫРЗАЛИЕВ, заместитель акима Туркестанской области.

Местные жители новые дороги ждали не один год. Люди надеются, что теперь ям и колдобин на тротуарах да и на проезжей части станет меньше. В этом году по всей Туркестанской области будет отремонтировано 1500 км дорог. Это трассы республиканского значения а также дороги в населенных пунктах. На ремонт автодорог из областного бюджета предусмотрено 54 млрд тенге. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 1200 км дорог, остальные 300 — переходящие на следующий год.

«В этом году мы планируем довести долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в Мактааральском районе до 90%. А по Жетысайскому району нам предстоит довести этот процент до отметки в 95%», — рассказал о планах Ролан ИБРАГИМОВ, руководитель управления общественно транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области

Уже в следующем году начнется строительство объездных дорог — Туркестан, Шымкент, Сарыагаш. В рамках программы «Нурлы жол» будут отремонтированы дороги в сторону городов Арысь и Шардара.

«Все технико-экономические планы готовы, вся документация уже подготовлена и отправлена в министерство финансов. После их окончательного заключения мы приступим к работе», — рассказал Талгат Смагулов, заместитель председателя «Казавтожол».

Строители не скрывают, что новые дороги, после завершения их строительства, могут быть платными. Так, с 2025 года за проезд по трассам Кызылорда и Алматы придется платить.

Анастасия Новикова