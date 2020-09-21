За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 45 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 6
город Алматы — 3
Акмолинская область — 2
Атырауская область — 2
Восточно-Казахстанская область — 18
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 4
Костанайская область — 2
Павлодарская область — 1
Северо-Казахстанская область — 4
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 107307 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 40 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31148, летальных случаев — 344, выздоровевших — 26709.