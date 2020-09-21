За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 45 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 6

город Алматы — 3

Акмолинская область — 2

Атырауская область — 2

Восточно-Казахстанская область — 18

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 2

Павлодарская область — 1

Северо-Казахстанская область — 4

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 107307 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 62 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 40 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31148, летальных случаев — 344, выздоровевших — 26709.