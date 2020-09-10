Заместитель главного архитектора города, представители социально-предпринимательской корпорации «Shymkent» а также народные избранники рассказали о том, что получит город после строительства жилого комплекса на нынешнем ипподроме.

По словам специалистов, в Шымкент привлекут 130 миллиардов тенге инвестиций, за пару лет построят 500 тысяч квадратных метров жилья, тогда как в год в городе строят всего 250 тысячи квадратных метров. А также новую школу, поликлинику и ипподром … за средства инвесторов.

«Будут изменения с учетом тех предложений которые были высказаны, мы все учтём и по этим предложениям точный план составим и вынесем на рассмотрение народа. Вот такие дома будут построены, что будет сделано, все будет видно. Будет решаться это на городском уровне»,- Нурлан АРХАБАЕВ, заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства города Шымкента

Проект по строительству нового жилого комплекса на месте ипподрома на прошлой неделе презентовали заместителю премьер-министра Роману Скляру, который прибыл в город с рабочим визитом. Глава Шымкента представил грандиозные планы — в окружении дендропарка, зоопарка и красивейшего озера Жайлауколь появятся десятки многоэтажных домов. А Скляр пообещал следить за ходом строительсва и даже приехать на открытие комплекса.

После презентации объекта возмутились обычные граждане, мол, почему на месте ипподрома возведут каменный муравейник? Народные избранники поспешили отчитаться, мол ипподром, который работал более 40 лет, оказался полностью изношен и не соответствовал современным требованиям.

« Ипподром сейчас, в том виде какой он есть, не подходит для международных соревнований, он ниже и рельеф у него не тот который нужен»,- Гани АХМЕТБАЕВ депутат маслихата г. Шымкента, директор ипподрома

Жилой комплекс охватит более 30ти гектаров, ожидается, что при строительстве объекта будет создано более 8 тысяч рабочих мест.

Анастасия Новикова