Полицейские Туркестанской области задержали пастуха, продавшего овец одноклассника.

В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратился житель одного из аулов о том, что его знакомый, которому он доверил пасти свой скот, незаконно продал 4 овец из его кошары. Общая сумма ущерба, нанесённая потерпевшему, составила около четверти миллиона тенге. После продажи чужих овец пастух бросил кошару и скрылся с места преступления.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Арысского РОП по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества» и приступили к розыску скрывшегося подозреваемого.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Арысского РОП задержали установили личность подозреваемого в присвоении чужого имущества и задержали его в г. Арысь. Им оказался местный житель, бывший одноклассник потерпевшего, который полностью признался в содеянном. Задержанного пастуха стражи порядка доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств овцы возвращены законному владельцу.

Полицейскими выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным фактам краж скота.