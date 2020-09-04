Зоопарк Шымкента открылся после полугодовых каникул.

Зверинец закрыли еще в марте, когда в стране ввели режим чрезвычайного положения, и открыли только с последним постановлением главного санврача города.

Некоторые животные по-настоящему соскучились за посетителями — им важно внимание, а еще своеобразное общение с людьми. Соскучились и горожане — в первые же дни после открытия в зоопарке аншлаг.

«Как хорошо, что зоопарк теперь открыт. Мы приезжали сюда во время карантина, узнавали когда же зоопарк откроется, и вот наконец-то он открыт. Мы очень рады, особенно рады дети, потому что им очень интересно увидеть животных здесь», — рассказывает посетительница.

Во время карантина работа в зоопарке не останавливалась. Продолжалась масштабная реконструкция зверинца, сотрудники все также присматривали за животными, которые, весной, дали приплод. Так, увеличилось поголовье копытных и численность птиц. А еще в зоопарк закупили 21 новых видов диковинных зверей. Пополнился отдел приматов, если раньше здесь было всего 9 видов приматов, то теперь их 15. Свои вольеры на свежем воздухе обживают капуцин-фавн, игрунка, удивительный чернорукий гиббон и большая белоносая мартышка.

«За время карантина у нас появились 6 видов приматов, все сейчас они чувствуют себя хорошо, обживаются в своих вольерах, уже прошли карантин. Мы закупили обыкновенного саймири, зеленую мартышку, чернорукого гиббона. А еще у нас появилась большая белоносая мартышка, которой нет ни в одном зоопарке Казахстана, она есть только у нас», — рассказала Меруерт Елубаева, заведующая отделом «Приматы».

Пополнился и городской террариум. Хладнокровных и опасных хищников сейчас переводят в новые вольеры.

«В отдел «Террариум» привезли полосатого и нильского варана, аметистового питона, нильского крокодила, кайманового крокодила. Зоопарк пополняется, животные чувствуют себя хорошо. У нас все идет по плану, несмотря на то, что мы были закрыты, мы получали приплод животных — от орикса, голубого гну», — рассказала Александра Коншина, заведующая научного отдела зоопарка г.Шымкента.

Сейчас зоопарк насчитывает 276 видов животных. Работает зверинец, согласно последнему постановлению, только по будням. В выходные зоологический парк Шымкента, как и другие объекты культуры — закрыт.

Анастасия Новикова