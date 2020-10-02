Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого с 2 кг наркотиков в машине.

Полицейские задержали подозреваемого на трассе Жетысай-Шымкент.

На пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП поступило сообщение от сотрудников патрульной полиции о задержании автомашины Tayota RAV, в салоне которой обнаружен пакет с содержимым, похожим на наркотики.

На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа районного отдела полиции. При обыске в багажнике автомашины оперативники изъяли пакет с наркотическим средством растительного происхождения. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом около 2 кг.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Мужчина взят под стражу. Следствием выясняется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям и с какой целью он перевозил наркотики.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан о привлечении к уголовной ответственности за совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.