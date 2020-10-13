Нарушители карантинных мер заплатят штрафов на сумму более 150 млн тенге.

За соблюдением санитарных требований на всех объектах по Туркестанской области следит специальная мониторинговая группа, состоящая из представителей общественного контроля. Во время рейдовой проверки в отношении лиц, игнорирующих постановление Главного санитарного врача области принимаются меры административного воздействия. 53 мобильные группы посетили объекты, осуществляющие деятельность в режиме карантина.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции мобильные группы посетили объекты предпринимательства и проверили соблюдение установленных санитарных норм. Нарушившим требования были вынесены предупреждения. С 5 июля по 10 октября мобильные группы посетили около 30 тыс. объектов и выявили более 3700 нарушений карантинных требований. На местах составлены протокол об административном правонарушении, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Несмотря на запрет массовые мероприятия, некоторые граждане в регионе продолжают проводить свадьбы, узату тои, дни рождения. В общей сложности мобильными группами были выявлены и отменены 236 семейных и праздничных мероприятий.