По словам казахстанских врачей, уровень репродуктивного здоровья подростков в Казахстане вызывает опасения. Все чаще мамами становятся школьницы.

5 из 1000 девушек в Казахстане беременеют еще в подростковом возрасте. Тогда как в развитых странах мира этот показатель составляет 2-3 девушки на тысячу. Большинство боится рассказать родителям о своем интересном положении. Часто девушки сами пытаются избавиться от нежелательной беременности. Нередко такие истории заканчиваются печально. Растет в стране и количество выявляемых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. В год среди подростков от 15 до 19 лет регистрируется около 40 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией. Общественники уверены: все это результат безграмотности подростков. Рассказывать о сексе специалисты теперь предлагают раньше. С 13-14 лет у многих уже начинается половая жизнь.

«Примерно 91% подростков не знают о ВИЧ-инфекции, о путях ее передачи, о профилактике. Более 60% уверены в том, что если у них были симптомы ИППП, и они прошли, то ты вылечился. Вообще 15% подростков подтвердили наличие симптомов ИППП, и только половина обратилась за медицинской помощью», — говорит Раимбек Сиссемалиев представитель фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Вопрос полового воспитания подростков вызывает жаркие споры у родителей. Нужно ли подростку знать о вещах, которые он не в состоянии полностью понять и где она — та самая грань?

«У нас была экспериментальная группа и контрольная группа где мы обучение не проводили. Меняется поведение. Мы увидели, что наше обучение эффективно в предоставлении адекватной информации для подростков. В нашей экспериментальной группе было меньше подростков, которые начали половую жизнь чем в контрольной группе. Наши подростки обучены, они знали о рисках и не торопились, они думали о том, что у них вся жизнь впереди и они могут воздержаться в конце концов. Мировая наука говорит, если правильную информацию не предоставлять, то дети идут в интернет. А в интернете они получают не ту информацию, и вы знаете насколько это опасно», — уверен Раимбек Сиссемалиев, представитель фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

В Шымкенте открылся центр здоровья молодежи. Он работает в городе уже два месяца и принимает молодых пациентов с различными проблемами. Основной упор здесь делают на вопросы, с которыми подростки не всегда могут обратиться к взрослым. Это урологические и гинекологические проблемы, а также вопросы полового просвещения.

Анастасия Новикова