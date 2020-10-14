В Шымкенте на учет взяты 911 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Под пеку и попечительство взяты 712 детей. Начиная с 2016 года успешно решается вопрос с обеспечением их жильем. На сегодня жильем обеспечены 345 молодых людей в возрасте до 29 лет из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Помимо этого, в 2019-2020 учебном году 11-ый класс закончили 69 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 20 из них поступили в колледж, 23 — стали обладателями государственного гранта. А 16 детей получили гранты ректоров вузов.

Пособия выплачиваются и на содержание 661 ребенка, который находится под опекой и на попечении, патронатном воспитании.