В Абайском районе, в одном из самых людных мест — рынке Самал — был проведен мониторинг соблюдения карантинных требований, передает Otyrar.KZ.

Мобильная группа проследила за соблюдением санитарных требований, провела информационно-разъяснительную работу с продавцами и посетителями рынка.

В ходе мероприятия 7 гражданам, не соблюдавшим карантинные требования в торговых рядах, были составлены административные протоколы и оштрафованы.

В целом основная цель мониторинга — дисциплинировать население, сохранить их здоровье, предотвратить заражение коронавирусной инфекцией, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.