Сегодня состоялось заседание регионального совета Палаты предпринимателей г. Шымкент с участием акима города Мурата Айтенова. Новоизбранные члены Регсовета во главе с Кайратом Молдасеитовым поделились проблемами различных отраслей экономики.

В совещании приняли участие также заместители акима города, руководители соответствующих городских управлений и организаций.

В ходе встречи директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев рассказал о положительных примерах совместной работы с акиматом города. В частности, о ходе реализации программы «экономика простых вещей».

Как известно, на сегодняшний день в рамках программы «Экономика простых вещей» активно работает Проектный офис по вопросам предпринимательства, который функционирует с апреля 2019 года. По программе «Экономика простых вещей» на сегодня заявлены 88 предприятий на общую сумму 90 943 млн.тг., в том числе одобренные проекты – 50 проектов на сумму 31,8 млрд.тг. На рассмотрении в банках находятся 20 проектов на 29,2 млрд.тг.

Рассказал директор Палаты и о масштабном скрининге бизнеса и домохозяйств, который проводился в прошлом году совместно с акиматом по поручению заместителя Премьер-Министра РК. Он помог выявить потребности деловых людей, проблемные моменты, определить перспективные ниши для развития бизнеса и сформировать карты регионального развития. В целом, скринингом было охвачено 3,2 тыс. домохозяйств и 68 тыс. объектов предпринимательства.

В результате опросов выяснилось, что 438 субъектам бизнеса необходимо 3,4 млрд. тенге на расширение своего бизнеса. В случае финансирования у них появится возможность ежегодно производить продукцию на 3,8 млрд.тг., создавая при этом 1373 новых рабочих мест. Однако у 155 субъектов нет залогового имущества. 96 субъектов готовы открыть новый бизнес. 47 субъектов нуждаются в складских помещениях. По опросам предпринимателей, проведенным во время карантина, 34% заявили об отсутствии средств по оплате кредитов и 15% — налоговых платежей.

Палатой была проделана серьезная работа и по изучению местных товаропроизводителей, которые в своем производстве используют импортные товары. В результате был сформирован список более 70 ниш и товаров для импортозамещения. Как показал анализ, потенциал Шымкента по импортозамещению товаров составляет 18,0 млрд.тенге в год. К примеру, один только цементный завод ежегодно закупает извне бумажную упаковку на 1,8 млрд. тенге. Проще говоря, если производить ввозимые товары своими силами, то можно не просто увеличить доходы местных предприятий, но и поступления в бюджет.

На встрече предприниматели озвучили насущные проблемы, мешающие развитию бизнеса, и предлагали пути их решения. Они жаловались на недоступность информации о наличии свободных земельных участков. Несмотря на то, что сегодня в Шымкенте есть электронная карта shymkent.genplan.kz, на данном ресурсе невозможно получить актуальную, достоверную и полезной информации для бизнеса, сетовали предприниматели. Предприятия, расположенные на территории специальной экономической и индустриальной зон, подняли проблемы реконструкции канализационной сети в СЭЗ и подведения инфраструктуры в ИЗ «Тассай».

Компании-перевозчики озвучили проблемы городских пассажирских перевозок. Также были подняты проблемы отсутствия автопарковок перед бизнес-объектами, что мешает развиваться бизнесу, а также вопросы, касающиеся строительства частных школ, размещения рекламных объектов в городе. Предприниматели просили власти города снять ограничения на работу объектов общепита, гостиничного бизнеса и увеселительных заведений.

На часть вопросов аким Шымкента и его подчиненные дали ответы сразу, на другие — пообещали решить проблемы и оказать максимальную поддержку тем предпринимателям, которым она нужна.

Аким города Шымкент отметил важность встречи и призвал предпринимателей принять активное участие в государственных закупках, проводимых в Шымкенте и республике. Вместе с этим, он отметил, что со стороны акимата будут оказаны соответствующие меры поддержки предпринимателям, пострадавшим в результате карантина, а также в реализации их новых проектов.

По словам председателя Регионального совета Палаты предпринимателей г. Шымкент Кайрата Молдасеитова, подобные встречи дают возможность для открытой дискуссии, и практика проведения подобных встреч показала, что это хорошая возможность для представителей бизнеса в режиме диалога сообщить о насущных проблемах и обменяться мнениями с руководством государственных органов.