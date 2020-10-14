На казахстанско-узбекистанской границе усилили санитарный контроль.

У прибывающих проверяют температуру тела и наличие справки с отрицательным результатом анализа на COVID-19.

На пограничном пункте «Жибек жолы» в день проходит до четырёхсот человек. У них измеряют температуру и проверяют наличие отрицательного ПЦР-теста.

О необходимой справке на COVID-19 Сара Кучербаева узнала, пересекая границу. Домой теперь женщина попадёт через карантинный стационар.

«Я не знала, что нужно сдавать ПЦР-тест. А сейчас у меня спрашивают. Теперь придётся ехать в стационар, ничего не поделаешь. Там буду ждать результат теста. Уже скорую вызвали», — рассказала Сара КУЧЕРБАЕВА, жительница г.Жанаозен.

Резервных мест достаточно, говорят специалисты. Три карантинных стационара развернули недалеко от поста на базе районных больниц. За последнюю неделю туда отвезли больше четырёхсот казахстанцев. Были среди них и те, у кого опасный вирус всё-таки подтвердился.

«Граждане Республики Казахстан со справкой, которая на наличие ПЦР они проходят спокойно. При отсутствии справки на наличие ПЦР также составляем анкету, заполняем, берём расписку и вызываем скорую. Местную, с этого территориального, отправляем в провизорный», — рассказала Мукадас ЮНУСМЕТОВА, главный специалист по санитарно-карантинному контролю таможенного поста «Жибек Жолы».

Иностранцам без справки об отрицательном тесте, сделанном в течение 72 часов, въезд в Казахстан запрещен. Этот гражданин Узбекистана принёс справку на антитела. Санврачи её не приняли. Мужчине пришлось вернуться домой. Специалисты санитарного контроля говорят: большинство граждан к принятым мерам относятся с пониманием.