В Шымкенте семья из трех человек едва не погибла от угарного газа.

Причина была в неисправности дымохода водонагревателя. Спустя месяц спасатели вновь наведались в дом к пострадавшим.

Обычный вечер едва не обернулся для семьи Дуйсековых трагедией. Супруги и их полуторагодовалая дочь почувствовали недомогание. Сердце стало биться слишком часто, перехватывало дыхание, появился сухой кашель и шум в ушах. Причиной плохого самочувствия стал угарный газ.

«Я был в ванной, у меня закружилась голова, тошнота подступила. Я посмотрел на гофру трубы, она оказалась не закрепленной. Позвонил в скорую помощь и газовикам. Аварийная бригада приехала, специалисты всё исправили. Спустя месяц, ситуация повторилась вновь! Обнаружена утечка! Теперь не будем колонкой пользоваться, куплю электрический бойлер», — рассказал Нурбол Дуйсеков, житель г.Шымкента

Сегодня к семье Дуйсебековых наведались спасатели и решили замерить уровень угарного газа. Прибор мгновенно показал завышенные цифры СО, оказалось, что угар из газонагревательной колонки постепенно отравлял воздух — алюминиевая гофра была не плотно присоединена к отверстию через который выходит токсичный продукт горения. По словам специалистов, если газовая колонка была бы включена долгое время, трагедии было бы не избежать.

«Житель не устранил нарушения, он не установил дымоход, он не был установлен на газовую колонку, в связи с чем угарный газ при включении горячей воды шел в квартиру, сам житель об этом не знал. Он получил бы отравление, в зависимости от того, сколько бы он времени находился в комнате зависела бы тяжесть его отравления», — уверяет Жолдас Ахметов, специалист Енбекшинского отдела по ЧС г.Шымкента

Угарный газ невидим, не имеет запаха и вкуса, но его распознает миниатюрное устройство. Датчик в случае опасности подаст звуковой сигнал. Проверить исправность дымохода не сложно. Достаточно поднести к топке бумажный лист, придерживая его за край. Если он останется на месте — циркуляции воздуха в помещении нет.

«В Шымкенте перед отопительным сезоном проводится разъяснительная работа. Наши специалисты говорят людям, как правильно пользоваться газовыми приборами и проверять их на исправность.», — рассказал Кайрат Сарсембаев, начальник управления по чрезвычайным ситуациям Енбекшинского района, полковник гражданской защиты.

Статистика прошлого отопительного сезона не радужная: от отравления угарным газом в Шымкенте погибли 12 человек, четверо попали в больницу. Те, кому по долгу службы приходится общаться с жертвами “молчаливого убийцы”, просят наладить контроль.

Официально отопительный сезон в городе начнется 15 октября.

Анастасия Новикова