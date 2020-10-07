В антикоррупционной службе страны рассказали о ходе проверки в скандально известной «СК-Фармация». Организация уже прошла внешнюю проверку коррупционных рисков.

В разгар эпидемии страна осталась без лекарств и тестов на коронавирус. Представители единого дистрибьютора «СК-Фармация» все обвинения в свой адрес отрицали. По словам первого зампреда антикоррупционной службы, компания проанализировала коррупционные риски. И внесла ….предложения!

«Что касается конкретно Минздрава… Мы только недавно закончили внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО «СК-Фармация». Внесен комплекс предложений по минимизации коррупционных рисков и в целом по повышению эффективности деятельности единого дистрибьютора лекарственных средств и изделий медназначения», — рассказал Олжас Бектенов, первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

Проанализируют коррупционные риски и в фонде социального медицинского страхования. До сих пор в отношении экс-главы «СК-Фармация» Берика Шарипа ведется досудебное расследование. Его обвиняют в «Злоупотреблении должностными полномочиями с отягчающими последствиями». Шарипа сняли с должности после критики главы государства. Касым-Жомарт Токаев указал, что в деятельности единого дистрибьютора лекарственных препаратов есть «клановые интересы». Госслужащим напомнили о запрете принимать на работу родственников.

«Вводится обязанность для лиц, являющихся кандидатами на госдолжность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в письменной форме уведомлять руководство организации, на занятие должности в которой они претендуют, о работающих в этой организации близких родственниках, супруге и (или) свойственниках», — рассказал Бектенов.

В разгар пандемии аппараты ИВЛ в Казахстане приобретались по завышенным в несколько раз ценам. Факты вскрыли сотрудники антикоррупционной службы в Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях и Шымкенте. Аппараты искусственной вентиляции легких обошлись в 17, 19 и даже рекордные — 22 миллиона тенге! При реальной стоимости около 10 миллионов.

«Для Костанайской областной больницы аппарат обошелся в 17,5 млн тенге, для управления здравоохранения СКО — 19 млн тенге, для медицинских центров Шымкента — более 22 млн тенге. А сейчас он продается уже по цене 14 млн тенге. Управление здравоохранения в разгар пандемии закупило 12 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М» российского производства по цене более 21-го миллиона тенге за единицу. В этот же период в качестве спонсорской помощи инфекционная больница получила эти же аппараты ИВЛ дешевле на 3 млн тенге за единицу», — рассказали в ведомстве.

Какое наказание понесут виновные за коррупционные преступления пока неизвестно. Вместо кнута, борцы с коррупцией решили чаще раздавать пряники. В ведомстве надеются таким образом предотвратить разворовывание бюджетных средств.

«В целом есть вопросы как и в любой сфере есть риски, есть нарушения, но нельзя сказать, что они повально происходят. Подавляющая часть госслужащих — это честные порядочные люди. Самое главное — это системно решать вопросы. Не привлечь к ответственности человека, а не допустить, чтобы коррупционное преступление не было совершено»,- уверен Бектенов.

Впереди новый запрет: госслужащим, депутатам и судьям — на открытие счетов и хранение ценностей в иностранных банках, и отмена условно-досрочного для осужденных коррупционеров. В Уголовный Кодекс вносится новая статья «Провокация преступления».

«К провокации преступления относятся незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившее лицо к совершению преступления в целях последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или вымогательства», — рассказал Олжас Бектенов первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

Наказание за «Провокацию преступления» предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Анастасия Новикова