По количеству случаев заражения коронавирусом Шымкент находится в зеленой зоне.

Но ответственными рассматривается и возможный вариант мегаполиса в красной зоне. На случай роста заболевания КОВИД-19, на складе имеется достаточный запас лекарственных средств и медицинских изделий ТОО «СК Фармация».

На склад по хранению лекарственных средств и медицинских изделий ТОО «СК Фармация» нагрянули антикоррупционщики и общественники. Они решили удостовериться, что город в нужный момент не останется без необходимых лекарств.

На складе отдельно на стеллажах стоят коробки с лекарствами — это не снижаемый запас на 2 месяца, есть и запасы медикаментов на шесть месяцев. С указанием сроков хранения. Запасы пополняются по мере расходования. Лекарственными препаратами ТОО «СК Фармация» снабжает амбулаторные и стационарные медицинские учреждения.

Мария ХАСАНОВА, начальник отдела логистики: «В наличии имеются запас лекарственных средств, такой запас есть у медстрахования и больниц. В прошлом году запасов больницы не делали и возникли трудности. Если вдруг Шымкент окажется в красной зоне, то лекарств и препаратов достаточно».

Кроме лекарственных препаратов на складе хранится гуманитарный груз. Это 50 тысяч масок, 50 тысяч бахил и и столько же индивидуальных медицинских средств защиты. Медицинские изделия будут розданы по поручению управлении и департаментов здравоохранения. Специальная группа не только проводит мониторинг на складах, но и контролирует, чтобы в аптеках не завышали цены на 40 лекарств, предназначенных для лечения пациентов с коронавирусом.

Шынар Оразова