Для открытости и прозрачности деятельности «СК-Фармация» на официальном интернет-сайте компании создан раздел «Народный контроль».

По словам специалистов, здесь будет публиковать информацию по вопросам, представляющим наибольший интерес общественности: гуманитарная помощь, прозрачность закупа, поступление лекарств в медицинские организации. Вся информация будет доступна в рубриках раздела «Народный контроль». Ряд рубрик в настоящее время в разработке.

Так, в настоящее время на сайте уже можно найти информацию о гуманитарной помощи: о ее поступлении и распределении по регионам. Закрытость этих данных вызвало наибольшее количество нареканий от общественности. Данные в разделе обновляются на ежедневной основе.

Вся информация о гуманитарной помощи – от сроков поступления и отгрузки, до количества и конечных получателей – теперь в открытом доступе. В разделе можно найти две таблицы, в которых распределение помощи указано до регионов и вплоть до медицинских организаций.

Всю эту информацию можно найти по ссылке https://sk-pharmacy.kz/rus/narodnyy_kontrol/gumanitarnaya_pomosh/

«СК-Фармация», как оператор по получению гуманитарной помощи, принимает поступающий гуманитарный груз, по согласованию с Министерством здравоохранения формирует разнарядку и обеспечивает транспортировку товаров, поступающих от благотворителей.

Всего с момента введения в Казахстане карантина из-за распространения коронавирусной инфекции в страну поступила гуманитарная помощь из Китая, Японии, Турции, Индии, Пакистана, Катара, Узбекистана и Российской Федерации, а также ряда крупных компаний. Все медикаменты, полученные в качестве гуманитарной помощи, были равномерно распределены между регионами.

Анастасия Новикова