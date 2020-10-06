Житель Шымкента конструирует и собирает веломобили — это что-то между велосипедом и автомобилем.

Равшан Халметов в свои 51 планирует наладить производство необычных транспортных средств, которые могут помочь людям сохранить здоровье, сберечь экологию и не простаивать в пробке.

Первый веломобиль Равшан Халметов создал для своих детей, затем выставил несколько транспортных средств в одном из парков в городе — на прокат, они пользовались большим успехом у детей и взрослых, последнее изобретение мужчины — городской индивидуальный веломобиль. Мужчина говорит, что это отличная альтернатива велосипедам.

«Обычный городской индивидуальный вид транспорта, потому что в нем есть кабина, удобные кресла, багажный отсек, а у нас везде есть хорошие дороги в Шымкенте. По законам дорожного движения в Казахстане веломобиль относится к велосипедам, потому что по габаритам он как велосипед: ширина руля 65 см, и он может передвигаться по дорогам общего пользования, занимая крайнюю правую полосу», — говорит Равшан.

Веломобиль по сути, это улучшенный велосипед — большинство деталей здесь заимствованы у двухколесного транспорта. А вот рама — оригинальная, она выполнена из легкого металла, потому и управлять веломобилем легко даже в горку. На нем можно кататься и в дождь и в снег, крыша защитит от непогоды. А ещё веломобиль с легкостью можно превратить в электромобиль, для этого, говорит его создатель, в нем можно установить электромотор.

Управлять веломобилем можно и руками. Некоторые конструкции созданы специально для людей с ограниченными возможностями, на них можно передвигаться как по городу так и по паркам, используя для этого только свои руки. Один подобный веломобиль Равшана уже приобрели для личного пользования.

Мужчина говорит, что от веломобиля одна сплошная польза: и для здоровья, и для экологии и для кошелька. Крутить педали полезно, такой транспорт не выбрасывает в воздух вредные отходы и в несколько раз дешевле автомобиля.

«Это субкультура и приобщение к здоровому образу жизни, экология у нас не очень, все стоят в пробке, если все пересядут на веломобили, то и здоровье было бы лучше, и воздух чище, да и дешевле это. Менталитет у нас другой, но начинать с чего-то надо», — считает конструктор.

Он уверен, рано или поздно люди поймут, что здоровье прежде всего, и его веломобили будут востребованы шымкентцами. Ну а пока мужчина активно ищет спонсорской поддержки и даже, в надежде выиграть грант, принимает участие в конкурсе конструкторов. Равшан мечтает поставить производство веломобилей на поток и производить их здесь же, в Шымкенте.

Анастасия Новикова